Indien wird an Red Flag teilnehmen

Die indische Luftwaffe wird erstmals zwischen dem 9. und 23. August an Red Flag Übungen über Nevada teilnehmen.

Die Inder wurden von der US Air Force zur Teilnahme an den grossen Luftwaffen Manövern eingeladen. Die indische Luftwaffe werden acht Suchoi Su-30 MkI Jagdflugzeuge, zwei Il-78 Luftbetankungs- Maschinen und einen Il-76 Transporter in die USA entsenden.