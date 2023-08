Eurofighter Typhoon in Dubai

Das europäische Konsortium Eurofighter GmbH wird an der Dubai Air Show 2011 mit zwei Eurofighter Typhoon vertreten sein.

Die beiden Maschinen gehören zur Royal Air Force und werden durch BAE Systems an der Dubai Air Show repräsentiert. Eine der beiden Maschinen wird den Messebesuchern in der statischen Ausstellung vorgestellt und einer der Jets wird täglich am Flugprogramm teilnehmen. Dem modernen Kampfflugzeug aus Europa wird an der Dubai Air Show ein Pavillon mit einer Fläche von 92 Quadratmetern gewidmet. Neben dem modernen Captor-E AESA Radar wird Eurofighter dem Publikum auch die Triebwerkvektorsteuerung für das Eurojet 200 vorstellen. Saudi Arabien hat bereits 72 Eurofighter Typhoon gekauft, auch in anderen Golfstaaten stößt das moderne Kampfflugzeug aus Europa auf großes Interesse, nach neusten Medienberichten zählen jetzt auch die Vereinigten Arabischen Emirate dazu.





VIDEO: Air Tattoo 2011, Eurofighter Typhoon in Action