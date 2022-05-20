LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im April 2022 insgesamt 4,571 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 189 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen noch achtzehn Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom April 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 186 Prozent auf 8,198 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 273 Prozent auf 6,655 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 81,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 19,0 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 10,4 Prozent auf 293 Millionen Tonnenkilometer verbessert.