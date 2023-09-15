LATAM gibt solide Augustzahlen bekannt

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im August 2023 insgesamt 6,654 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 16,3 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit wieder gut zwei Prozent höher als vor der Coronakrise im August 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um sechzehn Prozent auf 11,877 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 18,6 Prozent auf 10,083 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August hohe 84,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,9 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,6 Prozent auf 300 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert und liegt damit auf dem Vorkrisenniveau vom August 2019. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 50,3 Prozent an.