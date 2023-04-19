LATAM Group meldet Passagierzahlen

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im März 2023 insgesamt 5,753 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Plus von 20,7 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit nur noch zwei Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom März 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um dreissig Prozent auf 11,023 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 28,4 Prozent auf 8,933 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 80,1 Prozent, dies entspricht einem Rückgang eines Prozentpunktes.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 8,1 Prozent auf 317 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit auf dem Vorkrisenniveau vom März 2019.