LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im März 2022 insgesamt 4,767 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 140 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen noch rund dreissig Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 116 Prozent auf 8,480 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 194 Prozent auf 6,879 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 81,1 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 21,6 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 18 Prozent auf 293 Millionen Tonnenkilometer verbessert.