LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Mai 2022 insgesamt 4,744 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 118 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen noch 17,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Mai 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 137,7 Prozent auf 8,632 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 172,0 Prozent auf 6,871 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 79,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 10 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 9,4 Prozent auf 287 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

FliegerWeb News Sendung