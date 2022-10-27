LATAM Group mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im September 2022 insgesamt 5,545 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 34,4 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit noch 9,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom September 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 50,6 Prozent auf 9,927 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 64,8 Prozent auf 8,268 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 83,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 7,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 20,2 Prozent auf 293 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit wieder 4,3 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom September 2019.