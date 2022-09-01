LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Juli 2022 insgesamt 4,660 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 72,2 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen noch 14,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Juli 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 74,9 Prozent auf 10,507 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 95,2 Prozent auf 8,659 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 82,4 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 8,6 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 24,7 Prozent auf 300 Millionen Tonnenkilometer verbessert und erreichte damit wieder das Vorkrisenniveau vom Juli 2019.