LATAM Group mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Oktober 2022 insgesamt 5,707 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 24,9 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit noch 12,7 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Oktober 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 42,6 Prozent auf 10,371 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 48,9 Prozent auf 8,640 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober 83,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,5 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 18,8 Prozent auf 316 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit wieder 5,9 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Oktober 2019.