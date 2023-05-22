LATAM Group meldet Passagierzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im April 2023 insgesamt 5,492 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Plus von 20,1 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit nur noch zwei Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom April 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 29,6 Prozent auf 10,624 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 26,2 Prozent auf 8,400 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 79,1 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 7,3 Prozent auf 314 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit auf dem Vorkrisenniveau vom April 2019. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 53,5 Prozent an.