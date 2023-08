Erste M-346 für Singapur

Am 7. August 2012 hat Alenia Aermacchi im Werk Venegono Superiore den ersten für Singapur bestimmten M-346 präsentiert.

Die Maschine war bereits im Juli zu den ersten Abnahmeflügen gestartet und wird voraussichtlich Ende 2012 an Singapur ausgeliefert. Singapurs Luftstreitkräfte haben im September 2010 bei Boeing und Alenia zwölf Schulflugzeuge dieses Typs in Auftrag gegeben. Mit dem modernen Kampftrainer der Oberklasse will die Luftwaffe von Singapore ihre alternden A-4SU Skyhawks ersetzen und den Grundstein für ein modernes Ausbildungskonzept für ihre angehenden Militärpiloten legen.