Air Niugini kauf Airbus A220

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Air Niugini hat sich dazu entschieden, ihre Fokker 70 und Fokker 100 mit elf neuen Airbus A220 zu ersetzen.

Die nationale Fluggesellschaft von Papua-Neuguinea setzte währen den vergangenen Jahren für ihre Inlandflüge im hohen Mass auf die Fokker 70 und Fokker 100, diese kommen langsam in ein alter, wo sie durch neuere Flugzeuge ersetzt werden müssen. Das zuständige Ministerium hat am 15. August mittgeteilt, dass Air Niugini elf Airbus Maschinen vom Typ A220-100 und A220-300 bekommen wird. Air Niugini zählt momentan sechs Fokker 70 und sieben Fokker 100 in ihrer Flotte, die Maschinen haben ein Durchschnittsalter von gut 28 Jahren.

Im Juni hat die Airline den Kauf von zwei Boeing 787-8 Dreamliner bekanntgegeben, mit den beiden Dreamliner werden zwei Boeing 767-300ER ersetzt. Das Ministerium hat bekanntgegeben, dass die Investition in die zwei Boeing 787-8 und elf Airbus A220 einem Finanzvolumen von 685 Millionen US-Dollar entspreche.