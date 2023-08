Embraer KC-390 erhält APU von Sundstrand

Die Hamilton Sundstrand Corporation kann für den neuen KC-390 Militärtransporter von Embraer das Hilfstriebwerk zuliefern.

Bei dem KC-390 handelt es sich um einen Militärtransporter für eine Nutzlast von rund 23 Tonnen, der auch als Tankflugzeug eingesetzt werden kann. Der brasilianische Flugzeugbauer hat den mittelschweren Transporter im April 2009 lanciert und will das zweimotorige Flugzeug bereits 2013 in die Flugerprobung schicken und ab 2016 sollen die ersten Maschinen an Brasilien ausgeliefert werden. Bei der APU handelt es sich um ein Hilfstriebwerk von Hamilton Sundstrand, das sich bereits in anderen Militärflugzeugen bewährte. Der Zulieferer aus Windsor Locks rechnet bei diesem Auftrag mit einem Auftragsvolumen von 300 Millionen US Dollar.