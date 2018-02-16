Southwest meldet soliden Januar

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Januar 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 11,998 Millionen Fluggästen 6,6 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresjanuar.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Januar um 1,9 Prozent auf 12,498 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 1,9 Prozent auf 12,498 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 konnte Southwest Airlines 157,677 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent. Mit dieser Passagierzahl unterstreicht Southwest weiterhin die Führerschaft als weltweit größte Low Cost Airline.