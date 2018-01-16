Mit Southwest flogen mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Dezember 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,344 Millionen Fluggästen 3,9 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Dezember um 1,8 Prozent auf 12,868 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,6 Prozent auf 10,713 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 konnte Southwest Airlines 157,677 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent. Mit dieser Passagierzahl unterstreicht Southwest weiterhin die Führerschaft als weltweit größte Low Cost Airline.