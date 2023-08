Airbus A400M nach Toulouse überflogen

Der erste Prototyp des europäischen Militärtransporters Airbus A400M wurde gestern von Sevilla nach Toulouse überfolgen.

Am Dienstag, dem 9. März 2010, wurde MSN1 vom Airbus Military Werksflughafen Sevilla nach Toulouse überflogen, wo er sein Flugtestprogramm weiterführt. Bei dem Überführungsflug handelte es sich um den zehnten Testflug in der Erprobungskampagne, die mit fünf Prototypen etwa 3.700 Flugstunden umfassen wird. Der europäische Militärtransporter ist am Nachmittag auf der französischen Heimatbasis von Airbus eingetroffen. Der zweite Prototyp wurde am 6. März 2010 an die Flugtestcrew in Sevila übergeben, wo er in Kürze zu seinem Erstflug abheben wird. Airbus Military wird das Erprobungsprogramm mit MSN1, MSN3 und MSN6 ab Toulouse bestreiten, MSN2 und MSN4 werden in Sevilla erprobt.