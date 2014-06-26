Republic Airways meldet mehr Passagiere

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Mai 2014 bei einem vergrösserten Angebot eine bessere Nachfrage. Mit der Airline flogen sechs Prozent mehr Passagiere als im Mai 2013.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Mai 1,027 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren fünfzehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um neun Prozent auf 1,241 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung verbesserte sich um vier Prozentpunkte von 79 auf 83 Prozent. Mit 1,996 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Mai sechs Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.300 Mitarbeitern rund 250 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express. Im ersten Quartal 2013 benutzten 5,138 Millionen Passagiere die Dienste von Republic Airways, das waren acht Prozent mehr als im ersten Quartal 2013.