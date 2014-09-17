Republic Airways meldet starkes Wachstum

Republic Airways Holdings konnte auf der ganzen Linie kräftig wachsen, auch die Auslastung konnte um einen Prozentpunkt auf 79,3 Prozent verbessert werden.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im August 2014 1,041 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren elf Prozent mehr als im August zuvor. Die Kapazität wurde um neun Prozent auf 1,314 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Mit 2,051 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat August fünf Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Mit Republic Airways flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 15,143 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von sieben Prozent. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 250 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.