Republic Airways meldet starkes Wachstum

Republic Airways Holdings konnte auf der ganzen Linie kräftig wachsen, auch die Auslastung konnte um zwei Prozentpunkte auf 80,9 Prozent erhöht werden.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Juli 2014 1,053 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Juli zuvor. Die Kapazität wurde um zwölf Prozent auf 1,302 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Mit 2,052 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Juli sieben Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Mit Republic Airways flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 13,091 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von sieben Prozent. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 250 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.