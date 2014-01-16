Republic Airways meldet solide Verkehrszahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Dezember 2013 bei erhöhtem Angebot eine bessere Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Dezember 2013 eine verbesserte Nachfrage von zehn Prozent vermelden, die Airline konnte 926 Millionen Sitzplatzmeilen abfliegen. Die Kapazität wurde auf 1,171 Milliarden Sitzplatzmeilen um sieben Prozent erhöht. Die Auslastung hat sich um drei Prozentpunkte auf 79 Prozent verbessert. Mit 1,887 Millionen Fluggästen konnte Republic Airways im Dezember einen Passagieranstieg um zwölf Prozent vermelden. Im Berichtsjahr 2013 konnte Republic Airways 21,499 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von sieben Prozent. Republic Airways gibt jetzt die Passagierzahlen ohne Frontier Airlines an, diese wurde verkauft.