Republic Airways meldet bessere Auslastung

Republic Airways Holdings konnte die Auslastung gegenüber dem Vorjahresjuni um zwei Prozentpunkte steigern.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Juni 2014 1,036 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren sechzehn Prozent mehr als im Juni zuvor. Die Kapazität wurde um dreizehn Prozent auf 1,257 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung verbesserte sich um knapp zwei Prozentpunkte von 80,8 auf 82,5 Prozent. Mit 2,023 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Juni acht Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Mit Republic Airways flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 11,038 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von sieben Prozent.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.300 Mitarbeitern rund 250 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.