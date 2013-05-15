Republic Airways meldet Aprilzahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat April 2013 bei einem verkleinerten Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im April 1,583 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde ebenfalls um sieben Prozentpunkte auf 1,960 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 80 auf 81 Prozent. Mit 2,556 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat April zwei Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 280 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.