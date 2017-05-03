Zürich mit neuem Aussichtspunkt für Spotter

Flughafen Zürich Short Final Runway 14 (Foto: Robert Kühni)

Der Standort auf der Westseite des Flughafens Zürich mit Sicht auf die Kreuzung der Piste 28 mit 16 ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte für Spotter.

Ab 28. April 2017 lädt eine vier Meter hohe Aussichtsplattform mit neuem Gastronomie-Angebot zum Verweilen ein. Der beliebte Platz für Spotter liegt in der «Zone West», einem der größten noch vorhandenen Entwicklungsgebiete am Flughafen Zürich. Das Projekt wird in mehreren Etappen realisiert. Für die erste Teiletappe sind bereits im Sommer 2016 die Bagger aufgefahren. Derzeit entstehen dort, wo sich der frühere Heliport-Grill befand, zwei neue Standplätze für Flugzeuge bis zur Größe einer Boeing 777.

Freie Sicht für Spotter aufs Pistenkreuz

Für die Erweiterung musste der Flughafenzaun um rund 200 Meter in Richtung Rümlang verlegt werden. Dadurch befinden sich die Spotter zwar künftig nicht mehr ganz so nah bei den Pisten. Dafür dürfen sie sich über eine neue, direkt am versetzten Flughafenzaun aufgeschüttete und über vier Meter hohe Aussichtsplattform freuen. Dank nahezu freier Sicht auf das Flughafengelände sind so auch weiterhin atemberaubende Fotos möglich. Für Skater und Velofahrer wird der Ort über die Straße entlang des versetzten Flughafenzauns weiterhin gut zugänglich sein. Nach Fertigstellung der Flugzeug-Standplätze bis voraussichtlich Oktober 2017 sind im Zaun wieder Gucklöcher für die Spotter vorgesehen. Für die Öffentlichkeit ist die Aussichtsplattform ab dem 28. April 2017 offiziell zugänglich.

Neuer Heligrill: Eröffnungswochenende vom 28. April bis 1. Mai 2017

Für das leibliche Wohl vor Ort ist mit dem ebenfalls ab 28. April 2017 geöffneten Heligrill weiterhin gesorgt. Dieser macht seinem Namen alle Ehre, ist er doch in einem umgebauten Großhelikopter des Typs Mi-8 untergebracht. Die Betreiber des Runway34 bieten den Besucherinnen und Besuchern künftig während der ganzen Woche jeweils von 9.00 bis 19.00 Uhr ein zeitgemäßes gastronomisches Angebot. Allen, die am langen Eröffnungswochenende (Freitag, 28. April 2017 bis und mit Montag, 1. Mai 2017) vorbeischauen, offeriert der Heligrill kostenlos eine spezielle «Heli-Bowle» sowie exquisite Häppchen. Für die kleinen Gäste wird es zudem Gratis-Soft-Ice geben.

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