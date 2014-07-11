Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juni 2014 erneut kräftig wachsen, 813.149 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 14,6 Prozent entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat Allegiant Air das Angebot um 10,6 Prozent auf 875.208 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 10,8 Prozent auf 770.028 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,2 Prozentpunkte auf 89,9 Prozent verbessert. Allegiant hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine operative Gewinnmarge von rund 30 Prozent erreicht wird. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1300 Mitarbeitern eine Flotte von rund 57 MD-80, sechs Boeing 757 und einen Airbus A319. Allegiant hat damit begonnen Airbus Flugzeuge in die Flotte aufzunehmen, die Airline wird über die nächsten Jahre bis zu acht A319 und neun A320 in ihre Flotte aufnehmen.