Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juni 2013 erneut kräftig wachsen, 709.682 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 15,1 Prozent entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat Allegiant Air das Angebot um 24,6 Prozent auf 775.015 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 25,5 Prozent auf 694.887 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,7 Prozentpunkte auf 89,7 Prozent verbessert. Allegiant hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine operative Gewinnmarge von rund 30 Prozent erreicht wird. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Noch im laufenden Jahr wird Allegiant Air auch Airbus A319 und A320 in die Flotte aufnehmen.