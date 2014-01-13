Allegiant meldet Passagieranstieg

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Dezember 2013 668.841 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 11,9 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresdezember hat Allegiant Air das Angebot um 12,2 Prozent auf 782.385 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 11,7 Prozent auf 652.169 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,4 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent. Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2013 7,241 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 3,6 Prozent. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 57 MD-80 und sechs Boeing 757. Allegiant hat kürzlich auch ihren ersten Airbus A319 in Betrieb genommen und wird in Zukunft auch Airbus A320 Verkehrsflugzeuge betreiben.