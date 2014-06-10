Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im April 2014 669.532 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 11,1 Prozent.

Im April hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um 6,3 Prozent auf 741,409 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 6,7 Prozent auf 651,130 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich verglichen mit dem April 2013 um 0,3 Prozentpunkte auf 87,8 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, dies ist dem Carrier in diesem April nicht gelungen. Allegiant betreibt mit rund 1200 Mitarbeitern eine operative Flotte von 57 MD-80, sechs Boeing 757 und drei Airbus A319.