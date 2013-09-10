Allegiant meldet weniger Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im August 2013 571.146 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Minus von 2,9 Prozent.

Im August 2013 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,3 Prozent auf 608,314 Millionen Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage hat sich um 1,3 Prozent auf 550,146 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,2 Prozentpunkte auf 90,5 Prozent verbessert.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Allegiant hat kürzlich ihren ersten Airbus A319 in Betrieb genommen.