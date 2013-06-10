Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Mai 2013 erneut kräftig wachsen, 596.407 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 8,7 Prozentpunkten entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresmai hat Allegiant Air das Angebot um 16,9 Prozentpunkte auf 662.268 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um achtzehn Prozentpunkte auf 584.061 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,9 Prozentpunkte auf 88,2 Prozent verbessert. Allegiant hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine operative Gewinnmarge von rund 30 Prozent erreicht werden kann. Allegiant Air betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Noch im laufenden Jahr wird Allegiant Air auch Airbus A319 und A320 in die Flotte aufnehmen.