Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im März 2014 861.110 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Steigerung von 7,6 Prozent.

Im März 2014 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 6,7 Prozent auf 967,230 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 6,2 Prozent auf 873,097 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2013 um 0,4 Prozentpunkte auf 90,3 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, dies ist dem Carrier in diesem März erneut gelungen. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine operative Flotte von 57 MD-80, sechs Boeing 757-200 und einen Airbus A319.