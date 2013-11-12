Mit Allegiant flogen weniger Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2013 482.562 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Abnahme von 5,4 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresoktober hat Allegiant Air das Angebot um 3,2 Prozent auf 531,372 Millionen Sitzplatzmeilen zurück genommen. Die Nachfrage ist um 2,7 Prozent auf 456,215 Millionen Sitzplatzmeilen zurück gegangen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,4 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Allegiant hat kürzlich ihren ersten Airbus A319 in Betrieb genommen.