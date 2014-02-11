Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Januar 2014 597.427 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 13,2 Prozent.

Allegiant Air hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 15,1 Prozent auf 707,925 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um dreizehn Prozent auf 593,396 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf 83,8 Prozent. Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2013 6,987 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 13,1 Prozent. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80, vier Maschinen aus der A320 Familie und vier Boeing 757.