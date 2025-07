United fliegt seit 20 Jahren von Berlin nach New York

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines feiert in Berlin ein schönes Jubiläum: Seit 20 Jahren verbindet die US-amerikanische Fluggesellschaft Berlin mit New York/Newark.

Seit dem ersten Flug am 1. Juli 2005 mit einer Boeing 757-200 und 172 Sitzplätzen hat United zwischen der deutschen Hauptstadt und dem Flughafen Newark mehr als 11.000 Flüge durchgeführt und dabei über 1,7 Millionen Gäste befördert. Heute setzt United auf der Strecke Flugzeuge vom Typ Boeing B767-400ER mit 231 Sitzen in verschiedenen Serviceklassen an Bord ein.

„Wir sind stolz darauf, seit 20 Jahren von Berlin nach New York/Newark zu fliegen – das Jubiläum zeigt wie wichtig, die deutsche Hauptstadt im globalen Streckennetz von United ist“, betont Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, Middle East, Africa, India and Israel bei United Airlines. „Als einzige Fluggesellschaft, die Berlin ganzjährig mit den USA verbindet, offerieren wir unseren Kunden zahlreiche Reiseoptionen. Sie können mit uns nicht nur von der deutschen Hauptstadt nach New York/Newark reisen, sondern über unser Drehkreuz weiter zu 50 Zielen innerhalb der USA, darunter San Francisco, Las Vegas und Chicago.“

„Wir gratulieren United Airlines herzlich zu 20 Jahren kontinuierlichem Engagement in der Hauptstadtregion. Was 2005 in Berlin-Tegel begann, hat sich zu einer stabilen, langjährigen Partnerschaft entwickelt. Die ganzjährige Verbindung nach New York/Newark ist ein bedeutender Pfeiler unseres Langstreckennetzes. Gemeinsam haben wir 1,7 Millionen Passagiere über den Atlantik bewegt“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft gemeinsam fortzuschreiben.“

