Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat Juni 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 9,2 Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um 7,0 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juni um 9,2 Prozent auf 11,636 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 8,9 Prozent auf 14,222 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,311 Millionen Passagiere, 6,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juni 118.768 Tonnen an Luftfracht, das waren 0,5 Prozent weniger als im Juni 2012. Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 37,450 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber der selben Vorjahreszeitspanne einem Plus von 7,8 Prozent.