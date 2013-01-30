Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat Dezember 2012 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 8,51 Prozentpunkte vermelden, im Cargobereich stieg die Nachfrage sogar um 10,33 Prozentpunkte.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Dezember um 8,51 Prozentpunkte auf 7,839 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 6,45 Prozentpunkte auf 9,987 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 3,875 Millionen Passagiere, 7,85 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 10,33 Prozentpunkte auf 1.108 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2012 insgesamt 49,312 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,33 Prozentpunkten.