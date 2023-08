Super Jet mit Verspätung

Der russische Suchoi Superjet 100 wird voraussichtlich ein Jahr später an seinen westlichen Erstkunden ItAli Airlines ausgeliefert.

Als Grund gibt Suchoi Verzögerungen im Flugtestprogramm und dem Zulassungsprozess an. Aus Industriequellen ist zu erfahren, dass Suchoi die ersten Flugzeuge an Aeroflot ausliefern will, die westlichen Kunden müssen sich bis ins Jahr 2010 gedulden. Das Testprogramm des Superjet 100 war und ist unserer Ansicht nach immer noch viel zu ambitiös angesetzt, die Maschine hob am 19. Mai zum Jungfernflug ab und erste Auslieferungen an ItAli Airlines waren für Juli 2009 geplant. Bereits beim Jungfernflug hatte das Programm eine Verspätung von sechs Monaten zu verzeichnen. Suchoi rechnet mit der Zulassung durch die europäische Luftfahrtbehörde EASA im Juli 2009.