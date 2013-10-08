WestJet platziert Grossauftrag bei Boeing

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft WestJet hat bei Boeing Ende September 2013 einen Kaufvertrag für 65 Flugzeuge aus der Boeing 737 Familie unterzeichnet.

Dieser Grossauftrag wurde bereits Ende August bekanntgegeben und konnte am 26. September 2013 nun finalisiert werden. WestJet hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer vierzig Boeing 737 MAX 8 und fünfundzwanzig Boeing 737 Max 7 in Auftrag gegeben. Die Bestellung entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 6,3 Milliarden US Dollar. Die Fluggesellschaft aus Calgary ist ein treuer Boeing Kunde, die Airline betreibt momentan 102 Boeing 737 und hat weitere 33 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge in den Auftragsbüchern des US-amerikanischen Flugzeugbauers.