Nok Air finalisiert Boeing 737 Auftrag

Die thailändische Niedrigpreisfluggesellschaft Nok Air hat bei Boeing einen Auftrag über acht Boeing 737-800 und sieben Boeing 737 MAX 8 finalisiert.

Die Kaufabsichtserklärung wurde anlässlich der diesjährigen Singapore Airshow bekanntgegeben und konnte nun durch den US-amerikanischen Flugzeugbauer ins Trockene gebracht werden. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Auftrag einem Wert von 1,45 Milliarden US Dollar. Nok Air betreibt momentan 14 geleaste Boeing 737 der neusten Generation und bestellte mit diesem Auftrag zum ersten Mal direkt bei Boeing Flugzeuge. Nok Air will mit den zusätzlich gekauften Boeing 737 ihr Streckennetz ausbauen und weiter expandieren.