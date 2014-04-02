JTA vergibt Auftrag an Boeing

Japan Transocean Air (JTA), eine Tochtergesellschaft von Japan Airlines, hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing zwölf Boeing 737-800 in Auftrag gegeben.

Nach den aktuellen Listenpreisen haben die Single Aisle Jets einen Gesamtwert von 1,1 Milliarden US Dollar. Die neu bestellten Boeing 737-800 sollen ab 2016 ausgeliefert werden und die bestehende Flotte aus älteren Boeing 737 ersetzen. Japan Transocean Air hat in diesen Auftrag die Möglichkeit eingehandelt, dass bei Bedarf auf die modernere Boeing 737 MAX-8 gewechselt werden kann.