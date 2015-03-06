Ryanair kauft drei weitere Boeing 737-800

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Boeing hat am vierten März 2015 den Verkauf von drei weiteren Boeing 737-800 der neusten Generation an Ryanair bekanntgegeben.

Die drei Verkehrsflugzeuge kosten nach den aktuellen Listenpreisen rund 280 Millionen US Dollar. Nach diesem Festauftrag hat der irische Low Cost Carrier bei Boeing immer noch 174 Bestellungen für die Boeing 737-800 und 100 Aufträge für die Boeing 737 Max 200 offen. Die drei neuerlich in Auftrag gegebene 737 Jets sollen anfangs 2016 an Ryanair übergeben werden.