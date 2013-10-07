Alaska Airlines kauft weitere Boeing 737

Alaskas Fluggesellschaft hat den Kauf von fünf weiteren Boeing 737-900ER bekanntgeben.

Alaska Airlines hat bei dem US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing fünf weitere Boeing 737-900ER bestellt. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Auftrag einem Wert von 481 Millionen US Dollar. Alaska Airlines wird die Boeing 737-900ER in zwei Klassen für 181 Passagiere einrichten. Alaska Airlines hat ihren Hauptsitz in Seattle und betreibt eine Flotte bestehend aus rund 127 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen und hat bei Boeing noch offene Aufträge für 35 Boeing 737-900ER und 37 Boeing 737 MAX. Die Airline führt auch die Tochter Horizon Air, welche Bombardier Q400 betreibt.