TUI Travel will Boeing 737 MAX beschaffen
03.06.2013 RK
Der Reisekonzern TUI Travel hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 60 Boeing 737 MAX unterzeichnet.In den Auftrag wurden Boeing 737 MAX 8 sowie Boeing 737 MAX 9 eingehandelt, Boeing spricht von einem Auftragswert von rund 6,09 Milliarden US Dollar. Der Reisekonzern betreibt momentan rund 135 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge und unterhält seit fast 50 Jahren beste Beziehungen zu dem US-amerikanischen Flugzeugbauer. Boeing hat mittlerweile mehr als 1.300 Bestellungen für die 737 MAX in den Auftragsbüchern.