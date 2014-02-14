Nok Air will Boeing 737 kaufen

Die thailändische Niedrigpreisfluggesellschaft Nok Air hat an der Singapore Airshow eine Kaufabsichtserklärung für acht Boeing 737-800 und sieben Boeing 737 MAX 8 unterzeichnet.

Nok Air betreibt momentan 14 geleaste Boeing 737 der neusten Generation und bestellt zum ersten Mal bei Boeing direkt Flugzeuge. Nok Air will mit den zusätzlich gekauften Boeing 737 das Streckennetz ausbauen. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Auftrag einem Wert von 1,45 Milliarden US Dollar. Nok Air wird Thailands erster Boeing 737 MAX-Betreiber. Sobald die Bestellung finalisiert ist, wird sie auch ins Auftragsbuch von Boeing aufgenommen.