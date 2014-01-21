GECAS platziert Großauftrag bei Boeing
21.01.2014 RK
General Electric Capital Aviation Services (GECAS) hat bei Boeing 40 weitere Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.Der neue Auftrag umfasst 20 Next-Generation Boeing 737-800 und 20 Boeing 737 MAX-8. Laut Aussagen von Boeing entspricht der neue Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 3,9 Milliarden US Dollar. Mit dieser Bestellung stockt GECAS ihren Boeing 737 MAX Auftragsbestand auf 95 Maschinen auf. Bei den herkömmlichen Boeing 737 Jets hat GECAS bei Boeing noch 387 Aufträge offen.