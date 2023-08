Southwest legt Angebot für Frontier offen

Southwest Airlines bietet für Frontier Airlines 170 Millionen US Dollar, Frontier steht seit mehr als einem Jahr unter Gläubigerschutz.

In einem Bieterverfahren muss Frontier Airlines versteigert werden, sonst würde der Flugunternehmung die Liquidation bevorstehen. Frontier steht seit dem Frühjahr 2008 unter Chapter 11 und schafft den seit lange erwarteten Befreiungsschlag nicht aus eigener Kraft. Das Bieterverfahren um die Fluggesellschaft aus Denver läuft noch bis zum 10. August 2009. Der erfolgreichste Low Cost Carrier, Southwest Airlines, trat Ende Juli neben Republic Airways in das Bieterrennen. Republic Airways setzte ihr erstes Angebot bei 108 Millionen an, das scheint den Verantwortlichen von Frontier zu wenig zu sein, nun gab Southwest Airlines ein Angebot über mehr als 170 Millionen US Dollar ab. Falls Southwest den Zuschlag bekommen würde, würde der Airbus Betrieb von Frontier während einer Übergangszeit von zwei Jahren auf Boeing 737 Maschinen von Southwest Airlines überführt. Eine massgebende Stärke von Southwest ist ihre Einheitsflotte, deshalb ist der Vorschlag von Southwest, die Airbus Flugzeuge von Frontier durch Konkurrenzmodelle aus dem Hause Boeing zu ersetzen, verständlich. Falls die Übernahme gelingt, würde Southwest den Frontier Hub Denver weiter ausbauen.