Sir Richard Branson will bei Virgin Nigeria aussteigen

Der Besitzer von Virgin Atlantic will einen grossen Anteil seines Aktienpaketes an Virgin Nigeria veräussern.

Momentan hält Sir Richard Branson 49 Prozent an der Airline aus Nigeria. Er will die Anteile jedoch auf 7 Prozent abbauen und sucht daher einen Kaufwilligen Investor. Der britische Unternehmer hält den Anteil an Virgin Nigeria über seine Fluggesellschaft Virgin Atlantic. Virgin Nigeria fliegt grosse Verluste ein und Branson wurde von Grossaktionären bei Virgin Atlantic scheinbar aufgefordert, seine Anteile bei Virgin Nigeria so rasch wie möglich abzustossen.