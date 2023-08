SilverJet wird nicht übernommen

FliegerWeb war mit der Berichterstattung über den kauf von SilverJet zurückhaltend, jetzt ist der Deal in letzter Minute wegen der hohen Komplexität geplatzt.

Wir konnten uns nicht vorstellen, dass eine Finanzgesellschaft ein solch grosses Risiko eingeht und die bankrotte All Business Class Airline SilverJet übernehmen wird. Jetzt ist der Handle in letzter Minute doch noch geplatzt, SilverJet wird vorläufig nicht wieder starten. Die ganze Belegschaft musste nun entlassen werden. Das Risiko schien den Finanzleuten aus Genf und Irland nun doch zu gross zu sein. Man muss sich vorstellen, dass SilverJet trotz solider Finanzierung den hart umkämpften Markt um die Geschäftsleute in der Grossregion London nicht aufrollen konnte. Die dominierende Marktpräsenz der weltgrössten Fluggesellschaften, die London anfliegen, darf man nicht ausser Acht lassen, denn diese Airlines leben hauptsächlich von den besser bezahlenden Business Kunden. Dieses lukrative Kundensegment gibt man nur ungern an die neue, vielleicht sogar innovativere Konkurrenz ab. Dieses Risiko wurde von allen drei All Business Class Airlines MaxJet, EOS und SilverJet falsch eingeschätzt.