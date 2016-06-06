easyJet legt weiter zu

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Mai 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um knapp sechs Prozent bekanntgeben.

Im Mai haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresmai mit einer Zunahme von 5,7 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,861 Millionen Fluggäste. Die Auslastung blieb praktisch unverändert und erreichte 91,5 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 71,495 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag übers ganze Jahr gesehen bei soliden 91,4 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 0,2 Prozentpunkten.