Ebace 2026 wieder in Genf

EBACE 2016 (Foto: FliegerWeb.com)

Wie die European Business Aviation Association (EBAA) mitteilt, bleibt die European Business Aviation Conference & Exhibition (EBACE) 2026 in Genf.

Die Veranstaltung kehrt vom 27. bis 29. Mai 2026 mit einer vollständigen statischen Ausstellung ins Palexpo in Genf zurück, aber findet dann alle zwei Jahre in einer anderen europäischen Stadt statt. Zudem werde die Messe auch für branchenverwandte Unternehmen der Geschäftsluftfahrt geöffnet, heisst es weiter.

Embraer Praetor 600 an der EBACE (Foto: Hobby Verlag AG)

Nach einem Übergangsjahr 2025 bereitet sich die EBAA eigenen Angaben zufolge auf das nächste Jahr vor, wobei bereits grosses Interesse von führenden Herstellern bekundet wurde. Ab 2026 werde die Veranstaltung das Beste aus beiden Welten bieten: Genf bleibt mit seiner renommierten statischen Ausstellung und Branchenpräsentation die Heimatbasis, während die Messe in den dazwischenliegenden Jahren auf Tournee geht, näher an die Mitglieder in ganz Europa.

Dassault Falcon 6X Mockup an der EBACE 2019 (Foto: Hobby Verlag AG)

Dieses dynamische neue Format bewahre das Erbe und die Wirkung von Genf und eröffne neue Möglichkeiten, sich auf dem gesamten Kontinent zu vernetzen, zu entdecken und zu wachsen, so die EBAA. Stefan Benz, Interim-Geschäftsführer der EBAA, sagt: „Durch den Wechsel zwischen Genf und anderen europäischen Städten bietet die EBACE einen doppelten Vorteil für Aussteller, Besucher und Sponsoren. Genf bietet mit seiner bewährten statischen Ausstellung und Infrastruktur eine Plattform von Weltklasse, während wir durch den jährlichen Wechsel neue Zielgruppen und Märkte erreichen und die Geschäftsluftfahrt auf breiterer Ebene präsentieren können.“

EBACE 2018 HondaJet Elite (Foto: Hobby Verlag AG)

Das aktualisierte Format soll auch die Reichweite der EBACE erweitern, indem Branchen willkommen sind, welche die Geschäftsluftfahrt auf natürliche Weise ergänzen. Diese engen Verbindungen würden der Messe neue Dimensionen verleihen und eine mühelose Zusammenarbeit ermöglichen, wodurch das Erlebnis für alle Teilnehmer verbessert werde und die Geschäftsluftfahrt fest im Mittelpunkt bleibe, teilt die EBAA weiter mit.

SkyNews